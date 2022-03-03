Картина дня: поддержка экономики, задачи системы образования и как сейчас работают платежные карты

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 2 марта

Оперативно-ситуационный штаб подготовит комплексный план поддержки экономики . Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Президиума Совета Министров. Премьер поручил проработать возможность отвязки расчетов за энергоносители от доллара . Роман Головченко также отметил, что ситуация в финансовом секторе стабильная , спрос на иностранную валюту удовлетворяется.





Брыло: экспорт продовольствия переориентируется на другие рынки , решаем вопросы с транзитом.

Беларусбанк рассказал, как сейчас работают платежные карточки .

Работа карточек, обмен валют, кредиты: Белинвестбанк о текущей ситуации.

Сергеенко: историческая память белорусов подвергается атакам и всевозможным фальсификациям.

Петришенко: наше образование ценится и к нам приезжают обучаться из-за рубежа.

Иванец рассказал о задачах, стоящих перед системой образования на ближайшую перспективу.





МИД прокомментировал приостановку работы посольства США в Минске и очередную порцию санкций.

Минобороны: в ВС Беларуси мероприятия по мобилизации не проводятся .

ФОТОФАКТ: Сотрудники МВД побывали на экскурсии во Дворце Независимости

В столице почтили память евреев Минского гетто , погибших 80 лет назад.

РЕПОРТАЖ о Женщине года , с которой можно писать продолжение фильма "Москва слезам не верит"

ФОТОФАКТ: Украинских беженцев встретили в Беларуси

За сутки в Беларуси зарегистрированы 2169 пациентов с COVID-19 , выписаны 1639.

Белорусские ученые оценили уровень клеточного иммунитета против COVID-19 через 3, 6 и 9 месяцев.





СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 марта

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В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол, приуроченный к Международному женскому дню, на тему "Женщина-медик в современном мире". Начало в 11.00.

Выставка акварели и рисунка "Палитра весны" откроется в галерее "Ракурс" Национальной библиотеки Беларуси. На выставке будут представлены пейзажи, натюрморты и сюжетные изображения. Большинство художественных работ продемонстрируют впервые.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 марта

240 лет назад родился Ельский Казимир, белорусский скульптор. Учился в Виленском университете, Петербургской академии художеств. В 1811-1826 годах заведовал кафедрой скульптуры Виленского университета. Первый профессор скульптуры в Беларуси. В своем творчестве руководствовался принципами классицизма. Среди работ: бюст князя А.Чарторыйского, барельеф "Смерть Барбары Радзивилл", портреты. Создал статуи для Виленского кафедрального собора, несколько барельефов и бюстов для Виленского университета. Автор ряда искусствоведческих работ. Умер в 1867 году.

145 лет назад родился Гедике Александр Федорович, российский композитор, пианист, органист, основатель и глава советской органной школы, народный артист РСФСР. Автор опер "Виринея", "Жакерия", 3 симфоний, детских фортепианных пьес. Лауреат Государственной премии СССР (1948). Умер в 1957 году.

85 лет назад родился Тур Юрий Николаевич, белорусский театральный художник, заслуженный деятель искусств Беларуси (1977). Работал в ТЮЗе и в Государственном русском драматическом театре Беларуси. Среди оформленных спектаклей: "Нестерка" В.Вольского, "Таблетку под язык" А.Макаенка, "Знак беды" В.Быкова и др. Умер в 2003 году.

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