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Картина дня: поддержка экономики, задачи системы образования и как сейчас работают платежные карты
03.03.2022 07:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 2 марта
Оперативно-ситуационный штаб
Брыло:
Беларусбанк рассказал,
Работа карточек, обмен валют, кредиты: Белинвестбанк о текущей ситуации.
Сергеенко:
Иванец рассказал
Минобороны: в ВС Беларуси
ФОТОФАКТ: Сотрудники МВД побывали на
ФОТОФАКТ: Украинских беженцев
За сутки в Беларуси зарегистрированы
Белорусские ученые
СЕГОДНЯ
Анонсы на 3 марта
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В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол, приуроченный к Международному женскому дню, на тему "Женщина-медик в современном мире". Начало в 11.00.
Выставка акварели и рисунка "Палитра весны" откроется в галерее "Ракурс" Национальной библиотеки Беларуси. На выставке будут представлены пейзажи, натюрморты и сюжетные изображения. Большинство художественных работ продемонстрируют впервые.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 4 марта
240 лет назад родился Ельский Казимир, белорусский скульптор. Учился в Виленском университете, Петербургской академии художеств. В 1811-1826 годах заведовал кафедрой скульптуры Виленского университета. Первый профессор скульптуры в Беларуси. В своем творчестве руководствовался принципами классицизма. Среди работ: бюст князя А.Чарторыйского, барельеф "Смерть Барбары Радзивилл", портреты. Создал статуи для Виленского кафедрального собора, несколько барельефов и бюстов для Виленского университета. Автор ряда искусствоведческих работ. Умер в 1867 году.
145 лет назад родился Гедике Александр Федорович, российский композитор, пианист, органист, основатель и глава советской органной школы, народный артист РСФСР. Автор опер "Виринея", "Жакерия", 3 симфоний, детских фортепианных пьес. Лауреат Государственной премии СССР (1948). Умер в 1957 году.
85 лет назад родился Тур Юрий Николаевич, белорусский театральный художник, заслуженный деятель искусств Беларуси (1977). Работал в ТЮЗе и в Государственном русском драматическом театре Беларуси. Среди оформленных спектаклей: "Нестерка" В.Вольского, "Таблетку под язык" А.Макаенка, "Знак беды" В.Быкова и др. Умер в 2003 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 2 марта Оперативно-ситуационный штаб подготовит комплексный план поддержки экономики. Об этом сообщил премьер-министр...
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