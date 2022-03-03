Пресс-конференция об объявлении Витебска молодежной столицей пройдет сегодня в БЕЛТА

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Молодежная столица - инициатива молодежи: традиции и перспективы" состоится сегодня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

В наступившем году новой молодежной столицей Беларуси станет Витебск. Торжественная церемония передачи эстафеты витебчанам от представителей Гродно состоится в марте.

Год для Витебска в новом статусе обещает быть насыщенным. В городе пройдут десятки запоминающихся мероприятий, будут реализованы громкие молодежные проекты и яркие инициативы. Студенты высших учебных заведений, молодые депутаты и парламентарии, представители работающей молодежи покажут лучшие примеры социальной, экономической, политической и творческой активности молодого поколения.

В 2016 году самой первой молодежной столицей Беларуси стал город Барановичи. Затем этот статус перенимали Полоцк, Могилев, Орша, Пинск и Гродно.

О проектах, инициативах, а также о мероприятиях, планируемых в молодежной столице в течение года, расскажут участники пресс-конференции.

Участники:

Александр Кадлубай - заместитель министра образования Республики Беларусь;

Александр Лукьянов - первый секретарь ЦК БРСМ;

Виталий Пригодич - руководитель Республиканского молодежного центра.

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