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МЧС призывает к осторожности в связи с гололедицей
03.03.2022 07:39 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По прогнозу Белгидромета сегодня будет облачная с прояснениями погода. МЧС предупреждает о сохранении гололедицы на отдельных участках дорог и просит граждан быть осторожными. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС Беларуси.
Из-за наледи на проезжей части и тротуарах вероятно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, случаев гололедного травматизма. Водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.
Погода будет облачной с прояснениями. Преимущественно в юго-восточной части страны выпадут небольшие осадки, в основном мокрый снег.
Ветер будет дуть с севера, его скорость составит 4-9 м/с. Температура воздуха - от минус 1 до плюс 4 градусов.
Завтра и послезавтра ожидаются кратковременные осадки: снег, мокрый снег, днем - с дождем. На отдельных участках дорог снова сохранится гололедица. Температура воздуха может быть от минус 10 градусов ночью до плюс 5 днем.-0-
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Из-за наледи на проезжей части и тротуарах вероятно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, случаев гололедного травматизма. Водителям и пешеходам...
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