МЧС призывает к осторожности в связи с гололедицей

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По прогнозу Белгидромета сегодня будет облачная с прояснениями погода. МЧС предупреждает о сохранении гололедицы на отдельных участках дорог и просит граждан быть осторожными. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС Беларуси.

Из-за наледи на проезжей части и тротуарах вероятно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, случаев гололедного травматизма. Водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.

Погода будет облачной с прояснениями. Преимущественно в юго-восточной части страны выпадут небольшие осадки, в основном мокрый снег.

Ветер будет дуть с севера, его скорость составит 4-9 м/с. Температура воздуха - от минус 1 до плюс 4 градусов.

Завтра и послезавтра ожидаются кратковременные осадки: снег, мокрый снег, днем - с дождем. На отдельных участках дорог снова сохранится гололедица. Температура воздуха может быть от минус 10 градусов ночью до плюс 5 днем.-0-

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