Международную конференцию по проблеме сохранения памятников проведут в Брестской крепости

Источник материала: БелТА

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Международную научно-практическую конференцию "Актуальные вопросы сохранения исторических памятников. Брестская крепость: вехи истории, испытаний, развития" планируют провести 22 апреля в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

Мероприятие приурочено к Году исторической памяти и проводится с целью консолидации деятельности историков, музейщиков и общественности по сохранению исторических памятников.

Для участия в конференции приглашаются ученые-историки, музейные специалисты, преподаватели вузов, исследователи, работники архивов и библиотек, представители общественных организаций Беларуси и России.

В числе тем, которые предлагаются для обсуждения, использование музейных экспозиций и программ в сохранении исторической памяти, отражение важных знаковых событий в экспозициях музеев. Участники дискуссий затронут проблемы историографии и источниковедения истории Великой Отечественной войны, вопросы патриотического воспитания молодежи в Беларуси и странах СНГ, обменяются мнениями о роли учреждений культуры, образования, Министерства обороны, СМИ в сохранении исторических памятников.

В последующем оргкомитет планирует издать сборник материалов конференции.

Помимо пленарного заседания и круглого стола программой конференции предусмотрено посещение экспозиций мемориального комплекса. По традиции мероприятие в Брестской крепости начнется с возложения цветов к Вечному огню мемориала.-0-