Белорусский космонавт Владимир Коваленок отмечает юбилей

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня белорусскому космонавту, дважды Герою Советского Союза, генерал-полковнику авиации и профессору военных наук Владимиру Коваленку исполняется 80 лет.

Владимир Васильевич Коваленок - один из пионеров советской космонавтики - родился в 1942 году в деревне Белое Крупского района Минской области. Когда окончилась война, ему было всего три года. Мальчику пришлось рано повзрослеть: лишившись отца, он стал старшим мужчиной в семье.

С детских лет Владимир мечтал быть летчиком. Школу окончил с серебряной медалью. В 1959 году поступил в Военно-морскую медицинскую академию имени Кирова в Ленинграде, но учиться там не стал, так как предпочел карьеру летчика. В том же году Коваленок перевелся в Балашовское высшее военное авиационное училище.

Молодому пилоту не было еще и двадцати двух лет, когда он прибыл в авиационное подразделение. Вскоре стал помощником командира, а спустя некоторое время сам возглавил экипаж воздушного корабля.

В 1967 году Владимира Коваленка зачислили в отряд космонавтов. Он начал посещать Центр подготовки космонавтов, совмещая тренировки с обучением в Военно-воздушной академии имени Юрия Гагарина.

Поначалу Владимир Коваленок входил в состав дублирующего экипажа, но уже в 1977 году состоялся его первый космический полет в качестве командира корабля "Союз-25". Планировалось, что "Союз-25" выйдет на орбиту и состыкуется со станцией "Салют-6". Несмотря на удачный старт, программу полета выполнить не удалось: возникла нештатная ситуация. Астронавты сделали все, что было в их силах, однако спустя двое суток пришлось вернуться на Землю. Владимир Коваленок тяжело переживал первую неудачу, хотя его подготовка и действия не вызвали никаких нареканий со стороны коллег.

Второй полет Владимира Коваленка состоялся в 1978 году на космическом корабле "Союз-29" и прошел превосходно. Коваленок был командиром корабля. Тогда был установлен рекорд пребывания человека в космосе - 139 суток 14 часов 47 минут. За это время экипаж принял две международные экспедиции: советско-польскую и советско-немецкую. Свой последний космический рейс белорус совершил в 1981 году на борту корабля "Союз Т-4". В общей сложности он провел в космосе 216,38 суток, в том числе два часа в открытом космосе.

В 1984 году Владимир Коваленок окончил Военную академию Генерального штаба и занял должность заместителя начальника Управления Центра по подготовке космонавтов. Впоследствии работал заместителем начальника кафедры стратегии Военной академии Генерального штаба, начальником Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. С 25 января 2001 года и по настоящее время является президентом Федерации космонавтики России (повторно избирался в 2006 и 2011)

О космических полетах и жизненном пути легендарного астронавта можно подробно узнать из его автобиографических книг "Родина крылья дала" и "Орбиты жизни. Космонавт Владимир Коваленок". Владимир Васильевич автор более 150 печатных работ и семи монографий, в том числе более 60 научных публикаций по космосу и военному делу.

За успешное осуществление космических полетов и заслуги в развитии и укреплении научно-технического и военного сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией Владимир Васильевич Коваленок награжден тремя орденами Ленина, орденами "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, "За заслуги перед Отечеством" III степени, орденом "За службу Родине" II степени, он также удостоен многих медалей, в том числе Золотой медали имени Циолковского Академии наук СССР. В Крупках Минской области установлен бронзовый бюст прославленного космонавта.

В 2018 году на улице Космонавтов в Минске был установлен памятник в честь трех белорусских космонавтов - Петра Климука, Владимира Коваленка и Олега Новицкого.-0-