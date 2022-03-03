В Беларуси умер Герой Советского Союза Иван Кустов

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси умер последний Герой Советского Союза. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Республики Беларусь.

Министерство обороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким Героя Советского Союза полковника в отставке Кустова Ивана Ильича в связи с его смертью.

По сообщению Министерства, Иван Ильич скончался в возрасте 98 лет. Полковник в отставке Иван Кустов являлся последним Героем Советского Союза, проживавшим на территории Республики Беларусь.

"Особенно больно, когда уходят из жизни ветераны. Светлая и добрая память об Иване Ильиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь", - заявили в Министерстве обороны.-0-