Матерям белорусских солдат поступает ложная информация об участии их детей в операции в Донбассе

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матерям белорусских солдат поступает ложная информация об участии их детей в спецоперации в Донбассе, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

В ведомстве уточнили: на фоне распространения фейков об участии военнослужащих белорусской армии в специальной военной операции в Донбассе матерям солдат, которые проходят сейчас срочную службу, стали поступать телефонные звонки. "Женщин дезинформируют о том, что их сыновья участвуют в боевых действиях либо пленены. Доходит до откровенного кощунства: испуганным матерям врут по телефону о гибели их детей. Звонки поступают с номеров, зарегистрированных на территории Украины, США, Польши и Канады", - сообщили в ведомстве.

Министерство обороны еще раз информирует: ни один белорусский военнослужащий не участвует в специальной военной операции в Донбассе.

"Напоминаем, что в Вооруженных силах налажена система взаимодействия родителей с командирами. В любое время имеется возможность связаться и переговорить как с командиром, так и с военнослужащим, проходящим срочную службу", - подчеркнули в министерстве.-0-