Петришенко о здравоохранении: в приоритете повышение стандартов оказания медпомощи

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, заявил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На итоговой коллегии Министерства здравоохранения мы подводим итоги первого года пятилетки о выполнении в рамках системы здравоохранения программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы в плане обеспечения необходимой медицинской помощи нашим гражданам. Кроме того, рассмотрим реализацию установок, которые дополнительно были даны главой государства при обращении с Посланием к белорусскому народу и парламенту. Мы должны рассмотреть и отработать методологию и подходы, чтобы заранее принимались меры по диспансеризации белорусов, то есть ежегодные профосмотры. Кстати, на многих предприятиях это сделано, работники своевременно проводят диагностику, принимаются меры, чтобы предотвратить заболевания", - сказал Игорь Петришенко.

Вице-премьер отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. "Во всех регионах наблюдается устойчивая картина по снижению заболеваемости. Соответственно мы возвращаем тот незначительно перепрофилированный коечный фонд в нужный режим функционирования. Также посмотрим, чтобы подходы и система, которые предусмотрены по оказанию медицинской помощи в Минске и на областном, региональном уровнях, согласованно работали", - обратил внимание он.

По его словам, также в приоритете - мобильность системы здравоохранения. "Имеется в виду ситуация в регионах, где нет тех или иных аспектов оказания стационарной помощи, чтобы с помощью мобильных передвижных медицинских автомобилей можно было проводить необходимую диагностику, диспансеризацию и своевременно оказывать медицинскую помощь нашим гражданам, - рассказал Игорь Петришенко. - Актуальны и вопросы информатизации, качественное оказание и повышение стандартов оказания медицинской помощи - все это в поле зрения".

Заместитель премьер-министра поблагодарил врачей за самоотверженность, которую они проявляют при оказании медицинской помощи гражданам, не считаясь с личным временем. "Лечат столько, сколько надо, и так, как надо, - подчеркнул он. - Необходимые протоколы совершенствуются, идет соответствующий обмен опытом с коллегами из России, Китайской Народной Республики и других стран. Думаю, белорусская система здравоохранения по заданным параметрам будет развиваться, качество медицинской помощи - улучшаться".-0-