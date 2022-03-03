Петришенко: перебоев с критически важными лекарствами не будет

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перебоев с критически важными медизделиями и лекарствами в Беларуси не будет, заявил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время итоговой коллегии Министерства здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, в условиях санкционного давления на Беларусь анализируются условия замены поставщиков для избежания перебоев с поставками лекарственных препаратов и медицинских изделий.

"Принимаем соответствующие меры. Есть необходимые инструменты, которые работают в рамках Министерства здравоохранения и других структур. Мы оперативно находим замену, чтобы перебоев с критически важными медицинскими изделиями, лекарственными препаратами у нас не было", - подчеркнул Игорь Петришенко, добавив, что в стране созданы необходимые запасы.-0-