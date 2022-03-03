НАН опровергла фейк относительно позиции белорусских ученых

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси опровергает фейк, появившийся в деструктивных каналах, относительно позиции белорусских ученых, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт НАН.

"Ученые Национальной академии наук Беларуси работают в штатном режиме, поддерживают проводимый политический курс страны и просят не мешать заниматься наукой. Наука находится вне политики и придерживается адекватной миссии - служить стране и народу во имя устойчивого развития и процветания", - говорится в сообщении.-0-