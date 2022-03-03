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НАН опровергла фейк относительно позиции белорусских ученых

03.03.2022 15:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси опровергает фейк, появившийся в деструктивных каналах, относительно позиции белорусских ученых, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт НАН.

"Ученые Национальной академии наук Беларуси работают в штатном режиме, поддерживают проводимый политический курс страны и просят не мешать заниматься наукой. Наука находится вне политики и придерживается адекватной миссии - служить стране и народу во имя устойчивого развития и процветания", - говорится в сообщении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Ученые Национальной академии наук Беларуси работают в штатном режиме, поддерживают проводимый политический курс страны и просят не мешать заниматься наукой", -...
 
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