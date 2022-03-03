Плановые сборы проходят на базе 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты проходят плановые сборы с офицерами запаса по двум военно-учетным специальностям: специалисты радиационной, химической разведки и расчетно-аналитических станций. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

На протяжении всего сбора, а именно с 8 февраля, офицеры запаса получают знания и навыки по боевой, специальной, тактико-специальной подготовкам.

Основная цель планового обучающего мероприятия - получить знания и навыки, необходимые для выполнения обязанностей в должностях командиров взводов и специалистов расчетно-аналитических станций.-0-