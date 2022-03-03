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"Белпочта" 7 и 8 марта меняет условия приема внутренних отправлений EMS

03.03.2022 16:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" в связи с выходными и праздничными днями 7 и 8 марта меняет условия приема внутренних отправлений EMS, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

В сообщении говорится, что в объектах почтовой связи города Минска 7 марта прием внутренних отправлений EMS будет проводиться только в Барановичи, Березу, Брест, Пинск, Витебск, Полоцк, Новополоцк, Гомель, Жлобин, Лиду, Гродно, Бобруйск, Могилев и Минск с доставкой физлицам 8 марта в течение дня.

В адрес остальных населенных пунктов прием внутренних отправлений EMS может осуществляться только с увеличенным сроком пересылки.

8 марта прием осуществляется в адрес всех населенных пунктов страны.

"Возможность приема в конкретных объектах почтовой связи Минска в указанный период можно уточнить в ОПС места отправки или в контакт-центре по телефону 154", - отметили в "Белпочте".

В объектах почтовой связи областей 7 и 8 марта прием вестись не будет.-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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в объектах почтовой связи города Минска 7 марта прием внутренних отправлений EMS будет проводиться только в Барановичи, Березу, Брест, Пинск, Витебск, Полоцк,...
 
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