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Украинка попросила помощи для заболевшей дочери у белорусских пограничников

03.03.2022 16:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданка Украины попросила помощи на белорусской границе для заболевшей дочери, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"Сегодня ночью на белорусскую границу в пункт упрощенного пропуска "Поддобрянка" пришла гражданка Украины со своей трехлетней дочерью. Со слов матери, у девочки была высокая температура и слабость на фоне болезни", - рассказали в ГПК.

Пограничники Беларуси оформили украинцев и вызвали медиков. Женщина с ребенком доставлена в больницу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Сегодня ночью на белорусскую границу в пункт упрощенного пропуска "Поддобрянка" пришла гражданка Украины со своей трехлетней дочерью. Со слов матери, у девочки...
 
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