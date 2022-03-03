|
Украинка попросила помощи для заболевшей дочери у белорусских пограничников
03.03.2022 16:51 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданка Украины попросила помощи на белорусской границе для заболевшей дочери, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
"Сегодня ночью на белорусскую границу в пункт упрощенного пропуска "Поддобрянка" пришла гражданка Украины со своей трехлетней дочерью. Со слов матери, у девочки была высокая температура и слабость на фоне болезни", - рассказали в ГПК.
Пограничники Беларуси оформили украинцев и вызвали медиков. Женщина с ребенком доставлена в больницу.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Сегодня ночью на белорусскую границу в пункт упрощенного пропуска "Поддобрянка" пришла гражданка Украины со своей трехлетней дочерью. Со слов матери, у девочки...
|
Архив (Новости Общества)