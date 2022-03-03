Украинка попросила помощи для заболевшей дочери у белорусских пограничников

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданка Украины попросила помощи на белорусской границе для заболевшей дочери, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"Сегодня ночью на белорусскую границу в пункт упрощенного пропуска "Поддобрянка" пришла гражданка Украины со своей трехлетней дочерью. Со слов матери, у девочки была высокая температура и слабость на фоне болезни", - рассказали в ГПК.

Пограничники Беларуси оформили украинцев и вызвали медиков. Женщина с ребенком доставлена в больницу.-0-