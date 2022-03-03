Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" изменила маршруты и стоимость чартерных рейсов в Египет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.

"В связи с закрытием части воздушного пространства Российской Федерации для полетов гражданской авиации "Белавиа" вынуждена скорректировать маршруты следования многих рейсов, в том числе чартерных", - отмечается в сообщении.

Рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет) запланированы к выполнению на воздушном судне Boeing 737-800 по новым маршрутам (с посадкой для дозаправки): Минск - Актау (техническая посадка) - Шарм-эль-Шейх - Актау (техническая посадка) - Минск; Минск - Актау (техническая посадка) - Хургада - Актау (техническая посадка) - Минск.

В связи с этим значительно увеличилось полетное время, необходимое количество топлива, расходы за аэронавигационное обслуживание, а также расходы, связанные с двумя дополнительными промежуточными посадками в Актау (Казахстан) при выполнении чартерных рейсов.

"Учитывая перечисленные обстоятельства, авиакомпания вынуждена повысить стоимость выполнения чартерных рейсов в Египет с 11 марта 2022 года. Повышение стоимости произошло по причинам, не зависящим от авиакомпании, и в равной степени применено ко всем заказчикам чартерных рейсов. В случае снятия запретов на использование закрытого воздушного пространства и отмены промежуточной посадки "Белавиа" незамедлительно снизит стоимость выполнения чартерных рейсов в Египет в соответствии с реальными затратами", - говорится в сообщении.

Вместе с тем туристический оператор "Тез Тур" принял решение о приостановке выполнения чартерных рейсов в Египет с 6 марта 2022 года. Находящиеся на отдыхе пассажиры будут доставлены в Беларусь вывозными рейсами. Другие туристические операторы подтвердили свои планы продолжать полетные программы на курорты Египта.-0-