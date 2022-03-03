Прощание с Иваном Кустовым состоится 5 марта в Доме офицеров

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прощание с Героем Советского Союза Иваном Ильичем Кустовым состоится 5 марта с 10.00 до 11.00 в Доме офицеров. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Иван Ильич скончался в возрасте 98 лет. Полковник в отставке Иван Кустов являлся последним Героем Советского Союза, проживавшим на территории Республики Беларусь.

"Особенно больно, когда уходят из жизни ветераны. Светлая и добрая память об Иване Ильиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь", - заявили в Министерстве обороны.-0-