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"Уверена, будет альтернатива". Эксперт о приостановке членства Беларуси в WorldSkills International

03.03.2022 17:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проректор по воспитательной работе Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий, национальный эксперт WorldSkills Belarus Ольга Мацикова уверена: для участников проекта будет альтернатива. Об этом она заявила корреспонденту БЕЛТА, комментируя решение WorldSkills International о приостановке членства Беларуси и отстранении от участия в чемпионате WorldSkills Shanghai 2022.

"Для тех участников, которые уже три года готовятся к чемпионату, собственно говоря, живут ради того, чтобы получить этот опыт - это, конечно, трагедия. Непонятно, при чем тут они?" - задалась вопросом Ольга Мацикова.

"Мы надеемся, что это временная приостановка членства. Возможно, появится какая-то альтернатива и наши участники смогут попробовать свои силы, посоревноваться. Будем надеяться, что это случится не в отдаленном будущем, а в ближайшей перспективе", - добавила она.

WorldSkills Belarus на протяжении восьми лет является эффективной платформой взаимодействия организаций - заказчиков кадров и системы образования на национальном и международном уровнях. Развитие конкурсного движения в Беларуси вдохновило тысячи молодых людей, педагогическое и экспертное сообщество на развитие навыков и повышение престижа профессионального образования среди молодежи.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Для тех участников, которые уже три года готовятся к чемпионату, собственно говоря, живут ради того, чтобы получить этот опыт - это, конечно, трагедия. Непонятно, при...
 
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