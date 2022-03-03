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"Белпочта" доставит открытки к 8 Марта бесплатно

03.03.2022 17:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" в преддверии 8 Марта проведет акцию "Весенний комплимент" в некоторых отделениях почтовой связи страны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

"В дни акции клиенты смогут купить красочные почтовые карточки, подписать их в адрес любимых женщин, а белорусская почта бесплатно доставит эти поздравления по всей республике. Праздничная открытка с теплыми словами станет приятным сюрпризом для каждой представительницы прекрасного пола к празднику 8 Марта", - говорится в сообщении.

В Минске акция пройдет с 4 по 6 марта в столичном почтамте (пр.Независимости, 10) с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00.

Полный список отделений почтовой связи, где будет проходить акция, можно посмотреть на сайте "Белпочты".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В дни акции клиенты смогут купить красочные почтовые карточки, подписать их в адрес любимых женщин, а белорусская почта бесплатно доставит эти поздравления по...
 
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