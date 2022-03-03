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Мнение: ISF лишает белорусских школьников шанса проявить себя, раскрыть свой талант

03.03.2022 18:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов и Белорусская ассоциация школьного спорта категорически не согласны с решениями исполкома ISF о приостановлении членства Беларуси в организации и запрете участия в международных соревнованиях, проводимых под эгидой ISF. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор РЦФВС Виталий Стригельский.

"Считаем подобное решение нелегитимным и противоречащим международному праву. Данное решение не подлежит никакому объяснению и основано на недостоверной информации. Так где же принцип: спорт вне политики? - сказал Виталий Стригельский. - Поддерживая политические решения отдельных стран, ISF лишает белорусских школьников шанса проявить себя, раскрыть свой талант и помочь юному дарованию определиться с избранным видом спорта".

Директор РЦФВС подчеркнул: "Исполком ISF, принимая поспешные и необдуманные решения, вступает в санкционную и информационную войну вместо того, чтобы созидать и строить мир на основе олимпийского движения. Призываем все национальные федерации (ассоциации) школьного спорта объединиться и оставаться большой и дружной семьей ISF в самые тяжелые времена. Необходимо предотвратить разжигание розни, злости и ненависти в рамках спортивной общественности и служить примером сплоченности и миролюбия для политических деятелей всех стран".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Призываем все национальные федерации (ассоциации) школьного спорта объединиться и оставаться большой и дружной семьей ISF в самые тяжелые времена", - отметил...
 
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