Мнение: ISF лишает белорусских школьников шанса проявить себя, раскрыть свой талант

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов и Белорусская ассоциация школьного спорта категорически не согласны с решениями исполкома ISF о приостановлении членства Беларуси в организации и запрете участия в международных соревнованиях, проводимых под эгидой ISF. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор РЦФВС Виталий Стригельский.

"Считаем подобное решение нелегитимным и противоречащим международному праву. Данное решение не подлежит никакому объяснению и основано на недостоверной информации. Так где же принцип: спорт вне политики? - сказал Виталий Стригельский. - Поддерживая политические решения отдельных стран, ISF лишает белорусских школьников шанса проявить себя, раскрыть свой талант и помочь юному дарованию определиться с избранным видом спорта".

Директор РЦФВС подчеркнул: "Исполком ISF, принимая поспешные и необдуманные решения, вступает в санкционную и информационную войну вместо того, чтобы созидать и строить мир на основе олимпийского движения. Призываем все национальные федерации (ассоциации) школьного спорта объединиться и оставаться большой и дружной семьей ISF в самые тяжелые времена. Необходимо предотвратить разжигание розни, злости и ненависти в рамках спортивной общественности и служить примером сплоченности и миролюбия для политических деятелей всех стран".-0-