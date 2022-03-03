Кочанова рассказала о перспективах и развитии здравоохранения

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3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова рассказала о развитии системы здравоохранения на итоговой коллегии Министерства здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задачи, поставленные Президентом перед системой здравоохранения, реализовываются, но стоит учитывать, что они не могут быть воплощены за один год. Прежде всего глава государства подчеркивает важность доступности медицины для наших граждан, получения квалифицированной помощи во всех регионах страны. В этом направлении система здравоохранения работает очень эффективно. Однако нужно продолжать эту работу, нельзя растягивать на длительные годы", - подчеркнула Наталья Кочанова.

По ее словам, перед отраслью стоит комплексная задача - спасение людей, оказание квалифицированной помощи и сохранение каждой жизни. "Мы должны четко понимать: обратившийся человек должен получать квалифицированную помощь. Сегодня государство делает все от себя зависящее: укрепление материально-технической базы, приобретение современного оборудования, открытие новых учреждений в системе здравоохранения. В республике действуют вузы и колледжи, в которых готовят квалифицированные кадры. Помимо получения необходимых для профессии навыков необходимо также воспитывать чуткое, доброе отношение к пациентам", - сказала председатель Совета Республики.

Как отметила спикер верхней палаты, в этом году акцент сделан на ряде аспектов. "Важно очень быстро решить задачу по работе университетских клиник. Начата работа по аккредитации медицинских учреждений, это позволит выполнить задачу по оказанию квалифицированной помощи гражданам в любом регионе страны", - обратила внимание она.

"Когда импортозамещение выходит на первый план, когда мы должны обеспечить медицинскую помощь нашим гражданам, разрабатывать и внедрять новые технологии и лекарственные препараты собственного производства очень важно. На это были сегодня нацелены руководители учреждений и организаций, присутствовавшие на итоговой коллегии", - заключила Наталья Кочанова.-0-