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Минздрав: ковидные надбавки врачам трансформируют в иные стимулирующие выплаты

03.03.2022 19:33 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ковидные надбавки врачам трансформируют в иные стимулирующие выплаты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Минздраве напомнили, что глава государства поручил сохранить уровень доходов медицинских работников, достигнутый с учетом выплат по указу №131, и после улучшения эпидемической обстановки в республике.

"Для выполнения поручения Президента о неснижении средней заработной платы врачей и медицинского персонала Министерством здравоохранения совместно с Министерством финансов, отраслевым профсоюзом и регионами республики проработан алгоритм опережающего роста к 2025 году зарплаты медработников за счет трансформации ковидных надбавок в иные стимулирующие выплаты", - отметили в пресс-службе.

В дальнейшем планируется установить стимулирующую надбавку за особенность профессиональной деятельности медработникам отделения анестезиологии и реанимации, работникам приемного отделения, службы скорой медпомощи, участковой службы поликлиник в размерах, сохраняющих средний достигнутый уровень зарплаты с учетом надбавок по указу №131. Что касается других медицинских работников - в размерах, обеспечивающих повышение их зарплаты до достижения целевых параметров.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Минздраве напомнили, что глава государства поручил сохранить уровень доходов медицинских работников, достигнутый с учетом выплат по указу №131, и после улучшения...
 
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