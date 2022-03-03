Минздрав: обеспеченность врачами и средним медперсоналом в Беларуси выше, чем в ЕС

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обеспеченность врачами и средним медперсоналом в Беларуси выше, чем в ЕС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В белорусском здравоохранении работает более 308 тыс. человек, из них более 182 тыс. медицинских работников, в том числе более 51,5 тыс. врачей-специалистов. Обеспеченность врачебными кадрами составляет 55,2 на 10 тыс. населения (ЕС - 33,4, СНГ - 38,1), средним медицинским персоналом - 120,7 на 10 тыс. населения (ЕС - 86,8, СНГ - 62).

По результатам распределения в 2021 году в организации здравоохранения на первые рабочие места прибыли 5356 врачей (2730 врачей-интернов, выпускников 2021 года, и 2626 врачей - молодых специалистов после интернатуры), а также 3684 человека среднего медицинского персонала.

В 2021/2022 учебном году план приема в медуниверситеты увеличен на 160 мест, а в медицинские колледжи - на 300 мест. Возобновлена подготовка по стоматологии в ВГМУ, открыты подготовки по педиатрии в ВГМУ и по медико-профилактическому делу в ГомГМУ, открыта подготовка по медико-профилактическому делу в Минском и Гродненском медицинских колледжах.

Министерство здравоохранения, облисполкомы и Минский горисполком на постоянной основе ведут мониторинг трудоустройства и закрепления выпускников. Развивается система наставничества с применением поощрительных стимулов. Оказывается социальная поддержка молодых специалистов: материальное стимулирование труда, предоставление жилья и оплата найма жилых помещений, дополнительные социальные и иные выплаты.

В 2021 году медицинским работникам выделено 678 арендных квартир (в 2020 году - 208), 1088 отдельных комнат в общежитиях (188) и 171 койко-место (614).-0-