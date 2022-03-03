Приложение для мотивации школьников к учебе разработали студенты БГУ

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты БГУ разработали приложение для мотивации к учебе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Ресурс направлен на активизацию интереса к обучению у школьников начальных и средних классов. Рабочее название приложения Child Ed App, или "Ребенок и обучение".

"Разработка предполагает создание мобильного приложения, связанного с системой электронных дневников и классных журналов Znaj.by. За отметку и выполненные дополнительные задания школьник получает определенное количество игровой валюты. Ее ученики могут использовать для развития своего мультяшного персонажа, которого создадут самостоятельно на основе технологий Memoji. Это 3D-аватары, их можно сделать похожими на себя. В процессе развития приложения планируется внедрить функцию перевода заработанных в игре денег на скидки при оплате образовательных курсов и программ, развлекательных квизов и квестов", - рассказали в пресс-службе.

Функционал приложения похож на систему поощрения, которая часто используется в младшей школе."Это солнышко, стикеры, фишки и прочие способы составления рейтинга учеников в классе. В проекте студенты оцифровали данную систему и сделали ее актуальной для современных школьников", - отметили в вузе.

Команда разработчиков представлена студентами разных факультетов вуза. На данный момент концепция полностью разработана. Команда исследует особенности потребителя, ведется работа над созданием прототипа приложения. Разработка уже получила высокую оценку экспертов, победив в форуме Space Hackathon 1.0.-0-