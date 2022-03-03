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Титул "Студент года" завоевала студентка БГПУ Ксения Лащевская

03.03.2022 21:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Титул "Студент года - 2021" завоевала студентка 3-го курса Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Ксения Лащевская, передает корреспондент БЕЛТА.

На втором месте расположилась студентка 2-го курса факультета экономики и бизнес-управления Витебского государственного технологического университета Анна Иванова. На третьем - студентка 3-го курса Белорусского государственного университета культуры и искусств Валерия Лазаревич.

"Студентом года ОNLINE" стал студент 5-го курса лечебного факультета Гродненского государственного медицинского университета Александр Кравчук.

Финал республиканского конкурса "Студент года - 2021" прошел сегодня на базе Минского городского дворца культуры.

Под слоганом "Команда мечты" гранд-финал объединил 14 лучших студентов страны - победителей областных туров конкурса. Все ребята получают высшее образование в дневной форме обучения, имеют средний балл успеваемости по результатам последних двух семестров не менее 8, а также ведут научную, творческую и спортивную жизнь.

Отборочные туры конкурса "Студент года - 2021" прошли в 36 учреждениях высшего образования и объединили более 200 конкурсантов, а в подготовке и конкурсных номерах приняли участие более 1200 белорусских студентов.

Учредителем и организатором конкурса является Белорусский республиканский союз молодежи. Проект реализуется при поддержке Министерства образования и других заинтересованных. Основными задачами проекта является развитие творческого потенциала студенческой молодежи, создание и продвижение новых программ подготовки лидеров, повышение престижа знаний и популяризация профессий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Титул "Студент года - 2021" завоевала студентка 3-го курса Института инклюзивного образования Белорусского...
 
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