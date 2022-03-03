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Шевцов: Украине следовало бы отказаться от агрессивной антирусской идеологии
03.03.2022 21:39 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украине следовало бы отказаться от агрессивной антирусской идеологии. Такое мнение высказал политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале
"Я думаю, и Украину (во всяком случае украинцев как народ), и Россию, и нас устроило бы, чтобы Украина, первое, отказалась от агрессивной антирусской идеологии. От этого, что в России во многом справедливо называют нацизмом, надо отказаться. То есть от той идеологии, где Бандера - герой. Этого быть не должно", - подчеркнул Юрий Шевцов.
Политолог считает, что Украина должна в принципе отказаться от героизации Бандеры. По его мнению, от этого будет лучше и самой стране. "И Крым, и Донбасс, и то, что сегодня происходит, - это все следствие того, что они героизировали Бандеру", - обратил он внимание.-0-
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"Я думаю, и Украину (во всяком случае украинцев как народ), и Россию, и нас устроило бы, чтобы Украина, первое, отказалась от агрессивной антирусской идеологии", -...
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