Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Искрометно, энергично, очень творчески, душевно и патриотично. Так оценила выступления финалистов республиканского конкурса "Студент года - 2021" начальник главного управления информационной политики и общественного развития Администрации Президента Республики Беларусь Татьяна Шендик, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что сегодня мы увидели на этой сцене, было искренне, искрометно, энергично, очень творчески, душевно и, что самое главное, патриотично. Наверное, именно такая атмосфера должна быть в студенческой и молодежной среде", - сказала Татьяна Шендик.

Начальник главного управления обратилась к молодежи: "Не теряйте время, творите, дерзайте, развивайтесь. Государство всегда помогало вам в этом и впредь будет поддерживать".

Финал республиканского конкурса "Студент года - 2021" прошел сегодня на базе Минского городского дворца культуры.

Под слоганом "Команда мечты" гранд-финал объединил четырнадцать лучших студентов страны - победителей областных туров конкурса. Все ребята получают высшее образование в дневной форме обучения, имеют средний балл успеваемости по результатам последних двух семестров не менее 8, а также ведут научную, творческую и спортивную жизнь.

Отборочные туры конкурса "Студент года - 2021" прошли в 36 учреждениях высшего образования и объединили более 200 конкурсантов, а в подготовке и конкурсных номерах приняли участие более 1200 белорусских студентов.

Учредителем и организатором конкурса является Белорусский республиканский союз молодежи. Проект реализуется при поддержке Министерства образования и других заинтересованных. Основными задачами проекта является развитие творческого потенциала студенческой молодежи, создание и продвижение новых программ подготовки лидеров, повышение престижа знаний и популяризация профессий.-0-