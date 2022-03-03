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Белорусские пункты пропуска на границе работают в штатном режиме

03.03.2022 21:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пункты пропуска работают в штатном режиме. Об этом сообщил начальник управления пограничного контроля Гомельской пограничной группы Егор Жигало в эфире телеканала ОНТ, информирует БЕЛТА.

По словам Егора Жигало, в Беларуси готовы обеспечить пропуск граждан Украины для предоставления им дополнительной защиты.

"За прошлые сутки пропущено 58 граждан Украины, из них 13 человек попросили дополнительную защиту. Сейчас ими занимаются специалисты по гражданству и миграции", - подчеркнул Егор Жигало.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пункты пропуска работают в штатном режиме. Об этом сообщил начальник управления пограничного...
 
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