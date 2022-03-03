Политолог объяснил, почему война в Украине не станет третьей мировой

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Война в Украине не станет третьей мировой. Такое мнение высказал политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ , сообщает БЕЛТА.

Политолог отметил, что, когда Россия заявила о переводе сил стратегического сдерживания - ядерного оружия - в особый режим несения службы, Запад стал более осторожным в своих поступках.

"Это поставило мир на грань третьей мировой войны. И после этого произошел отказ от поставок многих вооружений в Украину, - обратил внимание Юрий Шевцов. - Когда Россия оскалилась, они отступили. Это значит, что война в Украине не превратится в третью мировую. Она останется локальной".-0-