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Политолог объяснил, почему война в Украине не станет третьей мировой

03.03.2022 21:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Война в Украине не станет третьей мировой. Такое мнение высказал политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Политолог отметил, что, когда Россия заявила о переводе сил стратегического сдерживания - ядерного оружия - в особый режим несения службы, Запад стал более осторожным в своих поступках.

"Это поставило мир на грань третьей мировой войны. И после этого произошел отказ от поставок многих вооружений в Украину, - обратил внимание Юрий Шевцов. - Когда Россия оскалилась, они отступили. Это значит, что война в Украине не превратится в третью мировую. Она останется локальной".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Политолог отметил, что, когда Россия заявила о переводе сил стратегического сдерживания - ядерного оружия - в особый режим несения службы, Запад стал более...
 
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