Лукьянов: молодежь сделает все, чтобы сохранить страну красивой, надежной и независимой

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь сделает все, чтобы сохранить страну красивой, надежной и независимой. Об этом во время торжественной церемонии награждения победителей республиканского конкурса "Студент года - 2021" заявил первый секретарь Центрального комитета БРСМ, председатель жюри Александр Лукьянов, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что сегодня произошло, - это праздник. На самом деле каждый из вас - это студент года. Вы показали нам драйв, креатив и энергию", - сказал Александр Лукьянов. По его словам, именно этой молодежи в будущем рулить нашей страной.

"Сегодня мы увидели, что вы, наша молодежь, сделаете все, чтобы сохранить страну красивой, надежной, уверенной и независимой", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Финал республиканского конкурса "Студент года - 2021" прошел сегодня на базе Минского городского дворца культуры.

Под слоганом "Команда мечты" гранд-финал объединил четырнадцать лучших студентов страны - победителей областных туров конкурса. Все ребята получают высшее образование в дневной форме обучения, имеют средний балл успеваемости по результатам последних двух семестров не менее 8, а также ведут научную, творческую и спортивную жизнь.

Отборочные туры конкурса "Студент года - 2021" прошли в 36 учреждениях высшего образования и объединили более 200 конкурсантов, а в подготовке и конкурсных номерах приняли участие более 1200 белорусских студентов.

Учредителем и организатором конкурса является Белорусский республиканский союз молодежи. Проект реализуется при поддержке Министерства образования и других заинтересованных. Основными задачами проекта является развитие творческого потенциала студенческой молодежи, создание и продвижение новых программ подготовки лидеров, повышение престижа знаний и популяризация профессий.-0-