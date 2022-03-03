В сети запустили фейк о платном пребывании беременной украинки в белорусской больнице

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беременной украинке оказывают помощь в Гомеле бесплатно. Опровержение фейка опубликовано в Telegram-канале "Гомельщина официально", сообщает БЕЛТА.

Молодая гражданка Украины на большом сроке беременности 2 марта обратилась к пограничникам с просьбой пропустить ее в Беларусь. Ее госпитализировали в больницу в Гомеле. Однако в сети появилась информация о том, что поступившей в экстренном порядке беременной украинке выставят счет за пребывание в больнице.

Официальный канал опровергает эту информацию: "Молодая женщина в заботливых руках врачей Гомельского областного роддома. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь, в том числе психологическая. Но душевная история кому-то встала поперек горла. И пошел поток грязи на белорусских врачей: якобы не бескорыстные они, деньги за каждый день пребывания в больнице сдерут".

Врач-акушер областного роддома Юлия Пащенко подчеркнула: "Мы оказываем экстренную помощь на бесплатной основе, в том числе иностранным гражданам. Экстренная помощь оказана совершенно бесплатно. Пациентка получает питание наравне со всеми гражданами Беларуси. На данный момент проведены все обследования, уже и в плановом порядке. Пациентка и плод чувствуют себя хорошо".-0-