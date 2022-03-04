Картина дня: итоги референдума, вручение госнаград и прогноз по COVID-19

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 3 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, многодетным матерям, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского и начальствующего состава.





Лукашенко: белорусы не хотят никаких скандалов, конфликтов и никакой войны .

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни Героя Советского Союза Ивана Кустова .

В Беларуси умер последний Герой Советского Союза . Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Беларусь.

ЦИК утвердил итоги референдума : за изменение Конституции высказались 82,86% участников голосования.

Карпенко: референдум прошел на высоком организационном уровне .

Богданов: следим, чтобы цены на товары были адекватными и справедливыми, взвешенно подходим к регулированию.

В ЕАЭС создадут рабочую группу высокого уровня для стабилизации экономик в условиях санкций .

Беларусь и Россия наметили шаги по углублению кооперационных связей между промпредприятиями .





Пенсии выросли. Что еще изменилось с приходом марта?

"Белпочта" досрочно выплатит пенсии за 8 марта.

"Белавиа" изменила маршруты и стоимость чартерных рейсов в Египет.

Кубраков: оперативная обстановка в стране под контролем , чрезвычайной ситуации нет.

Беларусь призывает украинскую сторону дать людям возможность спокойно уехать из зоны конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

С 24 февраля 257 украинцев обратились за помощью к белорусским пограничникам.

РЕПОРТАЖ: Первые погоны офицера и награды за службу: в Минске чествовали сотрудников ГУВД

Ковальчук: интересы наших атлетов не будут ущемлены .

Пиневич о прогнозах по COVID-19 : ситуация благоприятная.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 2083 пациента с COVID-19 , выписаны 1425.





СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 марта

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню женщин - 8 Марта. Начало в 11.00.

Праздничная программа, посвященная Дню женщин, пройдет по 6 марта в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Выставка "Сквозь века", посвященная 500-летию "Малой подорожной книжки" Франциска Скорины - первой изданной на белорусских землях книги - пройдет до 1 апреля в Национальной библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 марта

510 лет назад родился Меркатор Герард (латинизированная фамилия Кремера), фламандский картограф, изобретатель самой распространенной ныне картографической проекции. Автор сборника карт и описаний европейских стран, названного "Атласом". Умер в 1594 году.

130 лет назад родился Голейзовский Касьян Ярославович, артист балета и балетмейстер, заслуженный артист Беларуси (1940), заслуженный деятель искусств Литвы (1945). Среди лучших постановок: "Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева на сцене Государственного театра оперы и балета Беларуси, "Половецкие танцы" в опере "Князь Игорь" А.Бородина в Большом театре в Москве и др. Автор книги "Образы русской народной хореографии". Умер в 1970 году.

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