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Картина дня: итоги референдума, вручение госнаград и прогноз по COVID-19
04.03.2022 07:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 3 марта
Президент Беларуси
Лукашенко:
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Карпенко: референдум прошел
Богданов:
В ЕАЭС создадут рабочую группу высокого уровня
Беларусь и Россия наметили шаги по
Пенсии выросли.
"Белпочта"
Кубраков:
С 24 февраля
РЕПОРТАЖ: Первые погоны офицера и награды за службу: в Минске чествовали сотрудников ГУВД
Ковальчук:
За сутки в Беларуси зарегистрированы
СЕГОДНЯ
Анонсы на 4 марта
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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню женщин - 8 Марта. Начало в 11.00.
Праздничная программа, посвященная Дню женщин, пройдет по 6 марта в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.
Выставка "Сквозь века", посвященная 500-летию "Малой подорожной книжки" Франциска Скорины - первой изданной на белорусских землях книги - пройдет до 1 апреля в Национальной библиотеке Беларуси.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 5 марта
510 лет назад родился Меркатор Герард (латинизированная фамилия Кремера), фламандский картограф, изобретатель самой распространенной ныне картографической проекции. Автор сборника карт и описаний европейских стран, названного "Атласом". Умер в 1594 году.
130 лет назад родился Голейзовский Касьян Ярославович, артист балета и балетмейстер, заслуженный артист Беларуси (1940), заслуженный деятель искусств Литвы (1945). Среди лучших постановок: "Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева на сцене Государственного театра оперы и балета Беларуси, "Половецкие танцы" в опере "Князь Игорь" А.Бородина в Большом театре в Москве и др. Автор книги "Образы русской народной хореографии". Умер в 1970 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 3 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер,...
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