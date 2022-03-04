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Казакевич проведет 5 марта прямую телефонную линию

04.03.2022 09:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия с заместителем министра внутренних дел - начальником криминальной милиции МВД генерал-майором милиции Геннадием Казакевичем состоится 5 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Вопросы, касающиеся противодействия преступности и коррупции, а также обеспечения личной и имущественной безопасности граждан, можно будет задать с 9.00 до 12.00 по телефону (8-017) 218-55-30.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия с заместителем министра внутренних дел - начальником криминальной милиции МВД...
 
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