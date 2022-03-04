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Проект Кодекса гражданского судопроизводства можно обсудить на Правовом форуме

04.03.2022 09:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект Кодекса гражданского судопроизводства Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Проект направлен на создание качественного, понятного для судей и участников процесса единого процессуального регламента, соответствующего требованиям и запросам общества, отражающего особенности белорусской судебной системы, а также на унификацию норм гражданского процессуального и хозяйственного процессуального законодательства, регулирующих схожие процессуальные отношения.

Предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, возникающие при рассмотрении и разрешении дел искового производства, вытекающих из гражданских, экономических, семейных, трудовых, жилищных, финансовых, земельных и других правоотношений; возникающих из административных и иных публичных правоотношений; приказного производства; особого производства; иных, отнесенных к компетенции судов.

Организатор общественного обсуждения - Верховный суд Беларуси.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 4 по 15 марта.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект Кодекса гражданского судопроизводства Беларуси, сообщает БЕЛТА со...
 
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