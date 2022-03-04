Помощник министра обороны проведет 5 марта прямую телефонную линию

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Касинский проведет 5 марта прямую телефонную линию с населением. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Задать вопросы можно будет с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске (8-017) 297-10-22.-0-