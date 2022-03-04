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Помощник министра обороны проведет 5 марта прямую телефонную линию
04.03.2022 09:57 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Касинский проведет 5 марта прямую телефонную линию с населением. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Задать вопросы можно будет с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске (8-017) 297-10-22.-0-
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Задать вопросы можно будет с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске (8-017) 297-10-22.
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