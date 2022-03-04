|
Зампредседателя ГПК проведет 5 марта прямую телефонную линию
04.03.2022 10:21 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия по вопросам материально-технического обеспечения с заместителем председателя Государственного пограничного комитета Сергеем Новиковым состоится 5 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Свои вопросы можно задать, позвонив с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске 8 (017) 253-31-76.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свои вопросы можно задать, позвонив с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске 8 (017) 253-31-76.
|
Архив (Новости Общества)