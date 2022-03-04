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Зампредседателя ГПК проведет 5 марта прямую телефонную линию

04.03.2022 10:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия по вопросам материально-технического обеспечения с заместителем председателя Государственного пограничного комитета Сергеем Новиковым состоится 5 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Свои вопросы можно задать, позвонив с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске 8 (017) 253-31-76.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Свои вопросы можно задать, позвонив с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске 8 (017) 253-31-76.
 
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