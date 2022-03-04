|
ГПК: Польша и Литва не принимают меры для ускорения оформления фур на границе
04.03.2022 10:33 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша и Литва не принимают меры для ускорения оформления фур на границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Литовские контрольные службы оформили 75% транспортных средств от установленной нормы. Больше всего фур находится на маршруте через "Райгардас" ("Привалка").
В Польшу проследовало 63% большегрузов от пропускной способности. Наибольшее скопление транспорта фиксируется в направлении "Кукурыки" ("Козловичи").
Латвийская сторона впустила 96% грузовых авто. По состоянию на 10.00 больше всего фур фиксируется на пути через "Силене" ("Урбаны").-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовские контрольные службы оформили 75% транспортных средств от установленной нормы. В Польшу проследовало 63% большегрузов от пропускной способности.
|
Архив (Новости Общества)