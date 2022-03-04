ГПК: Польша и Литва не принимают меры для ускорения оформления фур на границе

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша и Литва не принимают меры для ускорения оформления фур на границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Литовские контрольные службы оформили 75% транспортных средств от установленной нормы. Больше всего фур находится на маршруте через "Райгардас" ("Привалка").

В Польшу проследовало 63% большегрузов от пропускной способности. Наибольшее скопление транспорта фиксируется в направлении "Кукурыки" ("Козловичи").

Латвийская сторона впустила 96% грузовых авто. По состоянию на 10.00 больше всего фур фиксируется на пути через "Силене" ("Урбаны").-0-