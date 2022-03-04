Кубраков: мы помним всех сотрудников МВД, отдавших жизнь за мирное небо

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская милиция помнит каждого сотрудника, который отдал свою жизнь за то, чтобы над Республикой Беларусь всегда было мирное небо. Об этом журналистам рассказал министр внутренних дел Иван Кубраков, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня у памятника погибшим сотрудникам МВД состоялась церемония возложения цветов и венков. В мероприятии принял участие и министр внутренних дел.

"Белорусская милиция уже 105 лет стоит на страже правопорядка. Все наши праздничные мероприятия 4 марта мы начинаем с возложения венков и цветов к памятнику погибшим сотрудникам органов внутренних дел. В обязательном порядка министр внутренних дел и все начальники областных управлений встречаются с семьями погибших сотрудников милиции. Сегодняшний день не станет исключением. Но это не значит, что такое бывает один раз в году. Мы постоянно созваниваемся с членами семей погибших сотрудников, беседуем с ними и помогаем им с решением проблемных вопросов", - заявил Иван Кубраков.

Он рассказал, какие мероприятия, приуроченные к Году исторической памяти, запланированы в органах внутренних дел.

"Что касается Года исторической памяти, то в связи с юбилейной для белорусской милиции датой сотрудниками органов внутренних дел было принято решение более идеологически подойти к празднованию этого события. 12 марта с Минского железнодорожного вокзала начнет свое движение Поезд памяти из 18 вагонов. В них будут находиться сотрудники органов внутренних дел, члены их семей, курсанты и министр внутренних дел. Поезд проследует до Брестского вокзала, где будет открыта памятная доска. Она была реставрирована за счет офицеров органов внутренних дел. Тем самым мы почтим память наших боевых товарищей. Хочу отметить, что в 1941 году именно сотрудники НКВД конвойного полка милиции защищали этот вокзал до последнего человека. Оттуда никто не ушел. Кроме того, вместе с другими военнослужащими они защищали Брестскую крепость. Мы помним всех наших коллег, которые отдали свои жизни для того, чтобы над нашей головой было мирное небо", - заключил Иван Кубраков.-0-