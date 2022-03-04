Кубраков: любые диверсии на железной дороге будут жестко пресекаться

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые действия по повреждению работы железнодорожный путей будут пресекаться и наказываться со всей строгостью. Об этом журналистам заявил министр внутренних дел Иван Кубраков, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Кубраков отметил, что в день проведения республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию был обеспечен покой и порядок.

"Если в день проведения республиканского референдума вы себя спокойно чувствовали, то это значит, что мы сделали все для поддержания мира и порядка на наших улицах. Не скрою: были единичные случаи, когда наша молодежь поддалась на призывы в экстремистских Telegram-каналах и пыталась принять участие в незаконных массовых мероприятиях. С теми, кто адекватно отреагировал на замечания милиционеров, мы провели беседу. Те, до кого это не дошло, на сегодняшний день находятся у нас и в скором времени будут привлечены к ответственности", - заявил Иван Кубраков.

Он призвал родителей заниматься воспитанием своих детей и не допустить их вовлечения в противоправную деятельность.

"Я еще раз хочу обратиться к нашим гражданам. Особенно к родителям. Проводите беседы с вашими детьми. Сегодня им есть чем заниматься. У нас организованы патриотические клубы. Они могут принимать участие в различного рода кружках. Мы также принимаем деятельное участие в воспитании нашей молодежи", - сказал министр внутренних дел.

Он прокомментировал недавние призывы в Telegram-каналах повреждать железнодорожные пути.

"Что касается призывов к так называемой рельсовой войне, то я хочу напомнить: в каждой белорусской семье есть люди, погибшие в годы Великой Отечественной войны. Что такое рельсовая война, мы знаем намного лучше тех, кто к ней сейчас призывает. Мы знаем, как бороться с диверсантами. Я человек добрый, но сразу скажу, что диверсии на железной дороге будут очень и очень жестко пресекаться. Вчера был случай: в Могилевской области были разбиты четыре железнодорожных светофора. Как оказалось, их повредил восьмилетний ребенок. Родители, занимайтесь со своими детьми. Они не должны проводить все свое свободное время в мобильных телефонах. Со своей стороны мы сделаем все для обеспечения мира и порядка в нашей стране", - подытожил Иван Кубраков.-0-