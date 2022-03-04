Мининформ ограничил доступ к двум украинским интернет-ресурсам за размещение экстремистских материалов

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации ограничило доступ к двум украинским интернет-ресурсам за размещение экстремистских материалов. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"3 марта Мининформом принято решение об ограничении доступа к украинским интернет-ресурсам rbc.ua и inforesist.org, на которых выявлены многочисленные факты размещения экстремистских материалов в нарушение ст.38 закона о СМИ", - рассказали в ведомстве.

В условиях активного распространения различных фейков о событиях в Украине Мининформ в очередной раз просит граждан Беларуси соблюдать информационную гигиену и избирательно подходить к выбору информационных источников.-0-