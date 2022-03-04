﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мининформ ограничил доступ к двум украинским интернет-ресурсам за размещение экстремистских материалов

04.03.2022 11:15 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации ограничило доступ к двум украинским интернет-ресурсам за размещение экстремистских материалов. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"3 марта Мининформом принято решение об ограничении доступа к украинским интернет-ресурсам rbc.ua и inforesist.org, на которых выявлены многочисленные факты размещения экстремистских материалов в нарушение ст.38 закона о СМИ", - рассказали в ведомстве.

В условиях активного распространения различных фейков о событиях в Украине Мининформ в очередной раз просит граждан Беларуси соблюдать информационную гигиену и избирательно подходить к выбору информационных источников.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"3 марта Мининформом принято решение об ограничении доступа к украинским интернет-ресурсам rbc.ua и inforesist.org, на которых выявлены многочисленные факты размещения...
 
Новости дня
Новости общества
 
Кубраков: любые диверсии на железной дороге будут жестко пресекаться
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by