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Госпогранкомитет: на территории Украины нет белорусских пограничников

04.03.2022 11:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусских пограничников на территории Украины нет. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.

Как заявили в Госпогранкомитете, в настоящее время отмечаются попытки оказания психологического давления на граждан Республики Беларусь через звонки на мобильные или городские телефоны с иностранных номеров. При этом белорусским абонентам может сообщаться информация о ранениях или гибели пограничников Беларуси в ходе боевых действий на территории Украины с указанием их имен и фамилий, а также иных сведений. Для подобного рода психологических манипуляций используются распространяемые экстремистскими ресурсами личные данные и телефоны военнослужащих органов пограничной службы.

"В связи с этим еще раз обращаем внимание: все белорусские пограничники находятся на территории Республики Беларусь и никакого участия в боевых действиях не принимают", - заявили в Госпогранкомитете.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как заявили в Госпогранкомитете, в настоящее время отмечаются попытки оказания психологического давления на граждан Республики Беларусь через звонки на...
 
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