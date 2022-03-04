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Председатель Госкомимущества 5 марта проведет прямую телефонную линию

04.03.2022 11:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич 5 марта проведет прямую телефонную линию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Задать вопросы, относящиеся к компетенции комитета, можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 284-60-38.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Задать вопросы, относящиеся к компетенции комитета, можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 284-60-38.
 
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