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Синоптики прогнозируют ночные заморозки в Беларуси 5 марта
04.03.2022 11:57 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики прогнозируют ночные заморозки в Беларуси 5 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит минус 2-8 градусов. Днем будет от минус 2 до 3 градусов тепла.-0-
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В субботу будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с.
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