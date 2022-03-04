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Синоптики прогнозируют ночные заморозки в Беларуси 5 марта

04.03.2022 11:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики прогнозируют ночные заморозки в Беларуси 5 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 2-8 градусов. Днем будет от минус 2 до 3 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с.
 
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