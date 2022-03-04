Минтруда: женщины в Беларуси составляют 53,8% населения

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщины в Беларуси составляют 53,8% численности населения, сообщил журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, в Беларуси гендерное равенство соблюдается в полном объеме. "Благодаря проводимой политике в Республике Беларусь обеспечиваются равные права мужчин и женщин, причем как в экономике, так и в социальной части нашей жизни", - сказал Валерий Ковальков.

Замминистра подчеркнул: женщины вносят очень большой вклад в развитие общества.

"По последней переписи населения 2019 года численность женщин составила 53,8%", - добавил Валерий Ковальков.-0-