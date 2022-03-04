﻿ Минтруда: женщины в Беларуси составляют 53,8% населения. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минтруда: женщины в Беларуси составляют 53,8% населения

04.03.2022 11:57 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщины в Беларуси составляют 53,8% численности населения, сообщил журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, в Беларуси гендерное равенство соблюдается в полном объеме. "Благодаря проводимой политике в Республике Беларусь обеспечиваются равные права мужчин и женщин, причем как в экономике, так и в социальной части нашей жизни", - сказал Валерий Ковальков.

Замминистра подчеркнул: женщины вносят очень большой вклад в развитие общества.

"По последней переписи населения 2019 года численность женщин составила 53,8%", - добавил Валерий Ковальков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Благодаря проводимой политике в Республике Беларусь обеспечиваются равные права мужчин и женщин, причем как в экономике, так и в социальной части нашей жизни", -...
 
Новости дня
Новости общества
 
Госпогранкомитет: на территории Украины нет белорусских пограничников
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by