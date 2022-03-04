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ФОТОФАКТ: Польша строит железную стену на границе с Беларусью

04.03.2022 12:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Польша в январе 2022 года приступила к строительству заграждения на границе с Беларусью. Длина строящегося забора составит 186 км, высота 5,5 м.-0-

Фото Леонида Щеглова

ФОТОФАКТ: Польша строит железную стену на границе с Беларусью
ФОТОФАКТ: Польша строит железную стену на границе с Беларусью
ФОТОФАКТ: Польша строит железную стену на границе с Беларусью
ФОТОФАКТ: Польша строит железную стену на границе с Беларусью
ФОТОФАКТ: Польша строит железную стену на границе с Беларусью
ФОТОФАКТ: Польша строит железную стену на границе с Беларусью
ФОТОФАКТ: Польша строит железную стену на границе с Беларусью
ФОТОФАКТ: Польша строит железную стену на границе с Беларусью
 
Теги: Гродно
 
 
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Польша в январе 2022 года приступила к строительству заграждения на границе с Беларусью. Длина строящегося забора составит 186 км, высота 5,5 м.
 
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