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Минобороны: попытки деморализовать военнослужащих абсолютно бесперспективны

04.03.2022 12:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки оказать давление на военнослужащих Беларуси безуспешны. Об этом заявил журналистам заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе Анатолий Булавко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Анатолия Булавко, на служащих военно-воздушных сил и противовоздушной обороны оказывается давление посредством интернета.

"В соответствии с указанием главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь Александра Лукашенко мы усилили состав дежурных сил по противовоздушной обороне в штатах мирного времени. Это позволило нам в значительной мере повысить эффективность всей противовоздушной обороны. На сегодняшний день сотни военнослужащих вида (ВВС и войск ПВО. - Прим. БЕЛТА) выполняют поставленные перед ними задачи по мониторингу воздушной обстановки по всему внешнему контуру государственной границы. В этих условиях хотелось бы констатировать: значительно возрос объем негативного воздействия на этих военнослужащих и членов их семей. Давление осуществляется при помощи сети Интернет и мобильных средств связи. Они зарегистрированы на территории Украины, Польши, США, Канады и других зарубежных государств. Попытки деморализовать личный состав военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны абсолютно бесперспективны. Мы не делаем ничего такого, за что нам нужно было бы краснеть перед нашим народом. Мы находимся на своей земле, защищаем свое небо и охраняем мирный и спокойный труд нашего народа", - заявил Анатолий Булавко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам Анатолия Булавко, на служащих военно-воздушных сил и противовоздушной обороны оказывается давление посредством интернета.
 
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