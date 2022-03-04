﻿ Минтруда нарисовало портрет современной белорусской женщины. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минтруда нарисовало портрет современной белорусской женщины

04.03.2022 12:15 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков нарисовал портрет современной белорусской женщины, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это женщина 43 лет. Белоруска. Она имеет высшее образование и живет в городе. Работает в сфере здравоохранения либо в системе образования. Это две традиционные социальные сферы, в которых наибольшее количество женщин работающих. Она является активным интернет-пользователем. В 2020 году 86% женщин пользовались сетью ежедневно", - рассказал Валерий Ковальков.

По его словам, женщины физически активны. "Каждая четвертая среди девушек старше 16 лет занимается физкультурой или спортом, - отметил замминистра. - По данным переписи, на 1 тыс. мужчин приходится 1163 женщины. 53% женщин находятся в браке. Время вступления в брак постоянно увеличивается. Сегодня средний возраст вступления в первый брак - это 26,2 года. Средний возраст при рождении первого ребенка - 26,8 года".

При этом государство создает все условия, чтобы женщина могла реализовать свой потенциал. Это подтверждается и международными рейтингами, отражающими уровень развития общества в разных странах, - подчеркнул Валерий Ковальков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это женщина 43 лет. Белоруска. Она имеет высшее образование и живет в городе. Работает в сфере здравоохранения либо в системе образования. Это две традиционные...
 
Новости дня
Новости общества
 
Рустам Вагабов: милиция - это вся моя жизнь
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by