Минтруда нарисовало портрет современной белорусской женщины

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков нарисовал портрет современной белорусской женщины, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это женщина 43 лет. Белоруска. Она имеет высшее образование и живет в городе. Работает в сфере здравоохранения либо в системе образования. Это две традиционные социальные сферы, в которых наибольшее количество женщин работающих. Она является активным интернет-пользователем. В 2020 году 86% женщин пользовались сетью ежедневно", - рассказал Валерий Ковальков.

По его словам, женщины физически активны. "Каждая четвертая среди девушек старше 16 лет занимается физкультурой или спортом, - отметил замминистра. - По данным переписи, на 1 тыс. мужчин приходится 1163 женщины. 53% женщин находятся в браке. Время вступления в брак постоянно увеличивается. Сегодня средний возраст вступления в первый брак - это 26,2 года. Средний возраст при рождении первого ребенка - 26,8 года".

При этом государство создает все условия, чтобы женщина могла реализовать свой потенциал. Это подтверждается и международными рейтингами, отражающими уровень развития общества в разных странах, - подчеркнул Валерий Ковальков.-0-