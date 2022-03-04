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Рустам Вагабов: милиция - это вся моя жизнь

04.03.2022 12:15 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Белорусская милиция отмечает 105-летие со дня основания. 4 марта - особенный день для тех, кто выбрал для себя одну из самых героических профессий. Это значимая дата для тех, чья служба не прекращается ни на минуту - все ради спокойствия и безопасности. О службе в органах внутренних дел рассказал корреспонденту БЕЛТА начальник Новогрудского РОВД Рустам Вагабов.

О своей службе Рустам Вагабов говорит как о чем-то неотъемлемом, о том, без чего нельзя представить свою жизнь: "С 17 лет я в этой сфере. И когда закрадываются мысли о пенсии, думаю, а что я буду делать? На посту всегда движение. А без работы время как будто останавливается. Милиция - это все, что у меня есть".

В 1994 году Рустам Вагабов поступил в Академию МВД. Хотя признается, что детской мечты "быть милиционером" у него не было. Но пример дяди, который работал в уголовном розыске, стал для парня определяющим в выборе профессии. Рассказы об опасной и трудной службе запали в душу.

"Учеба давалась нелегко. Требования к курсантам были очень высокими: и физически, и по учебе. Много всего было, конечно. Времени много прошло - забывается все, но все воспоминания о том времени добрые и хорошие", - добавляет Рустам Вагабов.

В 1998 году первым местом работы для него стал Октябрьский РОВД Гродно. Придя туда по распределению, молодой специалист стал трудиться на должности участкового инспектора. 7 месяцев - и перевод в уголовный розыск. Уж очень хотелось идти по стопам дяди. И в этой сфере прошли 15 лет.

Самыми запоминающимися для Рустама Вагабова стали 2 года в оперативно-поисковом отделе. "Это было время серьезного разгула преступности. Мы занимались случаями квартирных краж, задерживали преступные группы, которые занимались серийными кражами. Это действительно была захватывающая работа", - вспоминает он.

После уголовного розыска уже опытный специалист стал заместителем начальника Свислочского РОВД, а сейчас Рустам Вагабов - начальник РОВД в Новогрудке, полковник милиции. И в рассказе о службе сегодняшней он выделяет: "Мы работаем с людьми и главное - для людей. Ведь к нам приходят со своими проблемами и наша задача - людям помочь".

Под началом Рустама Вагабова сегодня трудятся 130 человек. И тут, отмечает начальник Новогрудского РОВД, важно найти понимание. О своих людях отзывается как об исполнительных и знающих свое дело. Об этом говорят и факты: в целом количество преступлений уменьшается, район живет спокойной жизнью, а люди относятся к своей милиции хорошо. Это, по мнению Рустама Вагабова, самое ценное, это то, что мотивирует работать еще с большей отдачей.

Полковник милиции скромно и просто добавляет: "На службе все меняется с завидной скоростью, здесь движение постоянное. Буквально несколько дней назад я вышел с больничного. На две недели, которые прошли в больнице, жизнь для меня остановилась. Резко, как будто все оборвалось. Не знал просто, что делать без работы. Поэтому милиция, в которой я практически всю свою жизнь, - это все, что у меня есть".

БЕЛТА.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Белорусская милиция отмечает 105-летие со дня основания. 4 марта - особенный день для тех, кто выбрал для себя одну из самых героических профессий. Это значимая дата...
 
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