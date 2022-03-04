|
Началась прямая трансляция торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума
04.03.2022 12:15 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Началась прямая трансляция
На мероприятие во Дворце Независимости приглашены более тысячи человек. В их числе высшие должностные лица, члены правительства, представители различных министерств и ведомств, Конституционного и Верховного судов, делегации от областей и города Минска, эксперты и представители общественности.
Как сообщалось, 27 февраля проведен
Итоговые результаты референдума ЦИК утвердил 3 марта. По данным комиссии, явка составила 78,63% от общего списка граждан, которые имеют право участвовать в референдуме. За принятие изменений и дополнений Конституции проголосовали 4 440 830 граждан, что составило 82,86% голосовавших.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На мероприятие во Дворце Независимости приглашены более тысячи человек. В их числе высшие должностные лица, члены правительства, представители различных...
|
Архив (Новости Общества)