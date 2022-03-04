Началась прямая трансляция торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Началась прямая трансляция торжественной церемонии подписания Президентом Беларуси Александром Лукашенко Решения республиканского референдума, передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятие во Дворце Независимости приглашены более тысячи человек. В их числе высшие должностные лица, члены правительства, представители различных министерств и ведомств, Конституционного и Верховного судов, делегации от областей и города Минска, эксперты и представители общественности.

Как сообщалось, 27 февраля проведен республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. На референдум был вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь? И два варианта ответа - "за" и "против".

Итоговые результаты референдума ЦИК утвердил 3 марта. По данным комиссии, явка составила 78,63% от общего списка граждан, которые имеют право участвовать в референдуме. За принятие изменений и дополнений Конституции проголосовали 4 440 830 граждан, что составило 82,86% голосовавших.-0-