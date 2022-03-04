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Замминистра транспорта и коммуникаций проведет прямую телефонную линию 5 марта

04.03.2022 12:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина проведет 5 марта прямую телефонную линию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Вопросы можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону (8017) 351-14-01.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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