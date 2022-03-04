Ковальков: за последние 5 лет значительно усилилась роль женщины в принятии решений

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние пять лет значительно усилилась роль женщины в принятии решений, заявил журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние пять лет значительно усилилась роль женщины в принятии решений. Хотя белорусское законодательство не содержит понятия такого квотирования, то есть сколько женщин должно быть на руководящих должностях. В Национальном собрании в последнем созыве доля женщин составляет порядка 35%. Пять лет назад это было менее 30%. Могу сказать, что средний мировой уровень - 25%. То есть наши женщины более активны", - рассказал Валерий Ковальков.

По его словам, 55% работников в стране женщины. "При этом каждый второй руководитель в организации Республики Беларусь - это женщина. Более 68% всех государственных служащих опять же женщины, и более 58% руководителей госорганов также женщины", - отметил замминистра.

Валерий Ковальков подчеркнул: государство уделяет внимание повышению экономической активности женщин, сохранению их здоровья. "В стране реализуется несколько программных документов, которые направлены именно на обеспечение гендерного равенства, государственных программ, которые помогали бы реинтегрировать женщин на рынок труда, а также оберегать женское здоровье ", - добавил он.-0-