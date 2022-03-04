Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 5 лет 3,7 тыс. женщин получили субсидию на открытие собственного дела, сообщил журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если говорить о женщине на рынке труда, то есть специальные моменты, которые помогают женщине, в частности, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, пройти повышение квалификации либо переобучение для того, чтобы она была для нанимателя конкурентоспособной и могла занять какую-то нишу на рынке труда", - рассказал Валерий Ковальков.

По его словам, женщины достаточно часто открывают свой бизнес. "Они начинают заниматься каким-то видом предпринимательства. Программа "Рынок труда и содействие занятости" оказывает для этого содействие, выдаются безвозмездные субсидии. В прошлом году 47% от получателей этих безвозмездных субсидии для открытия предпринимательской деятельности были женщины. Вообще за 5 лет 3,7 тыс. женщин получили такую субсидию и начали свое дело, - отметил замминистра. - Могу сказать, что субсидия достаточно существенная. Для городской местности - это 11 бюджетов прожиточного минимума. На сегодняшний день - это Br3262, для сельской местности - 15 бюджетов прожиточного минимума либо практически Br4,5 тыс.".

Валерий Ковальков напомнил: еще не так давно мы говорили о том, что у безработицы женское лицо. Сегодня картина на рынке труда кардинально изменилась. "Из всех безработных - женщин только 40%. То есть женщины более активно, более успешно реализуют свою возможность к труду. Постоянно сокращается и период трудоустройства женщин. Если еще в 2017 году средний период нахождения в статусе безработной у женщин был более 2 месяцев, то сегодня это меньше полутора", - добавил он.-0-